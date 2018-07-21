Trabzonspor Vahid Amiri'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi için görüşmele başlandığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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