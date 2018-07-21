SPOR

Trabzonspor Vahid Amiri'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Vahid Amiri'nin transferini bitirdi. Trabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Vahid Amiri'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi için görüşmele başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

PARTNERAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınızAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınız
Trabzon'da Amiri tamam, Hosseini yoldaTrabzon'da Amiri tamam, Hosseini yolda
Trabzonspor 1 - 4 Spartak Moskova Trabzonspor 1 - 4 Spartak Moskova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Vahid Amiri

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Fenerbahçe'nin Enes Ünal'ı kiralayacağı iddia edildi!

Fenerbahçe'nin Enes Ünal'ı kiralayacağı iddia edildi!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Medipol Başakşehir'de hedef Yasin Öztekin!

Medipol Başakşehir'de hedef Yasin Öztekin!

Mustafa Cengiz'den Badou Ndiaye ve Emre Akbaba açıklaması!

Mustafa Cengiz'den Badou Ndiaye ve Emre Akbaba açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonspor Vahid Amiri'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Vahid Amiri'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Trabzon'da Amiri tamam, Hosseini yolda

Trabzon'da Amiri tamam, Hosseini yolda

Trabzonspor 1 - 4 Spartak Moskova

Trabzonspor 1 - 4 Spartak Moskova

Trabzonspor Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi

Trabzonspor Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi

Hayrettin Hacısalihoğlu'ndan Ünal Karaman paylaşımı

Hayrettin Hacısalihoğlu'ndan Ünal Karaman paylaşımı

Ünal Karaman stoper eksikliği nedeniyle Esteban ve Furkan'ı idmanda stoper oynattı

Ünal Karaman stoper eksikliği nedeniyle Esteban ve Furkan'ı idmanda stoper oynattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.