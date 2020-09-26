Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde henüz üç puanla tanışmayan iki ekip de sezonun ilk 3 puanı için mücadele edecek. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatımı ve maçın detayları haberimizde...
1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı...
3' Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
5' Yeni Malatyaspor'da Adem'in Tetteh'e doğru yolladığı ara pası kaleci Uğurcan kontrol etti.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe
Yeni Malatyaspor: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh
Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
Ayaklarının tozuyla Denizlispor karşılaşmasına çıkan Benik Afobe ve Lewis Baker her geçen gün takıma daha çok alışıyor. Teknik direktör Eddie Newton'ın sisteminde önemli yere sahip olan iki futbolcu bu haftayı çok iyi geçirdi. İngiliz çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşısında iki isme de çok güveniyor.
Bugünkü maçta her iki takım da ligdeki ilk galibiyetlerini almak istiyor. Bordo-Mavililer, ilk hafta Beşiktaş’a 3-1 yenilirken, deplasmanda Denizlispor’la 0-0 berabere kaldı. Yeni Malatya ise 3-0’lık Karagümrük mağlubiyetiyle sezonu açtı, geçen maçta Göztepe ile 1-1’lik skorla yenişemedi.
Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig 2020-2021 sezonundaki ilk galibiyetlerini almayı hedefliyor. Bordo-mavili takım, ligin ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilirken, deplasmanda ise Denizlispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Yeni Malatyaspor da deplasmanda Karagümrük'e 3-0'lık skorla kaybederken, evinde de Göztepe ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrılmıştı.
İki ekip arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta da Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer, rakip ağları 8 defa sararken, kalesindeki 3 gole ise engel olamadı.
Şampiyon Etimesgut Belediyesi
Derbide ilk golün önemi büyük
G.Saray derbiye moralli gidiyor
Kastamonuspor'dan anlamlı forma
Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta
Beşiktaş'a transferde şok haber
Fenerbahçe'ye derbi müjdesi!
Cavani'ye teklif yapıldı! İşte istediği ücret...
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Cagliari Godin'i transfer etti
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih
Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum