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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.09.2020 18:59 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligde henüz galibiyetle tanışmayan Trabzonspor, Malatyaspor'u yenerek sezonun ilk üç puanını almanın peşinde. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatımı ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde henüz üç puanla tanışmayan iki ekip de sezonun ilk 3 puanı için mücadele edecek. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatımı ve maçın detayları haberimizde...

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR | CANLI

1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı...

3' Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

5' Yeni Malatyaspor'da Adem'in Tetteh'e doğru yolladığı ara pası kaleci Uğurcan kontrol etti.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

Yeni Malatyaspor: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER TAKIMA ALIŞTI

Ayaklarının tozuyla Denizlispor karşılaşmasına çıkan Benik Afobe ve Lewis Baker her geçen gün takıma daha çok alışıyor. Teknik direktör Eddie Newton'ın sisteminde önemli yere sahip olan iki futbolcu bu haftayı çok iyi geçirdi. İngiliz çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşısında iki isme de çok güveniyor.

TRABZONSPOR VE YENİ MALATYASPOR LİGE KÖTÜ BAŞLADI

Bugünkü maçta her iki takım da ligdeki ilk galibiyetlerini almak istiyor. Bordo-Mavililer, ilk hafta Beşiktaş’a 3-1 yenilirken, deplasmanda Denizlispor’la 0-0 berabere kaldı. Yeni Malatya ise 3-0’lık Karagümrük mağlubiyetiyle sezonu açtı, geçen maçta Göztepe ile 1-1’lik skorla yenişemedi.

HEDEFLER İLK GALİBİYET

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig 2020-2021 sezonundaki ilk galibiyetlerini almayı hedefliyor. Bordo-mavili takım, ligin ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilirken, deplasmanda ise Denizlispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Yeni Malatyaspor da deplasmanda Karagümrük'e 3-0'lık skorla kaybederken, evinde de Göztepe ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrılmıştı.

TRABZON'DA MAĞLUP OLMUYOR

İki ekip arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta da Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer, rakip ağları 8 defa sararken, kalesindeki 3 gole ise engel olamadı.

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