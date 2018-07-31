Trabzonspor, Zargo Toure ile imzaladı

Bordo-mavili kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "2018-19 futbol sezonu için 650.000 EURO garanti ücret, 2019-20 futbol sezonu için 550.000 EURO garanti ücret ödenecektir. Opsiyonun kullanılması halinde 2020-21 futbol sezonu için 650.000 EURO garanti ücret ödenecektir. Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk 11'de başlaması halinde toplam 50.000 EURO bonus ödenecektir. Transferle ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir" açıklaması yapıldı. Transferin 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık olduğu öğrenildi.





