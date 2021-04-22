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Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kadro dışı

22.04.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kadro dışı

Trabzonspor'da Galatasaray ile 1-1 biten mücadelenin ardından flaş bir karar alındı.

Bordo-mavili ekibin orta sahasında yer alan isimlerden Abdülkadir Parmak, Abdulalh Avcı'nın talebi doğrultusunda disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray maçında oyuna girmek istemediği ve bu nedenle teknik ekibin böyle bir karar aldığı belirtildi.

Abdülkadir Parmak, bu sezon 28 maçta forma giyerken gol ya da asistle skor katkısı yapamadı.


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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor
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