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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

24.04.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışı nedeniyle Abdulkadir Parmak'ı süresiz kadro dışı bıraktı, oyuncuya 125 bin lira da para cezası verdi.

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Abdulkadir Parmak, Galatasaray karşılaşmasının ardından başlayan Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına alınmamıştı.

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