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Trabzonspor'da bayramlaşma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bordo-mavili kulübün bayramlaşma programına katıldı - Bakan Albayrak: - "Geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu bu performansı bir üst noktaya taşıyarak inşallah taraftarı olmaktan gurur duyduğumuz kulübümüzü bu sene artık en tepede görmek temennimiz ve duamız"

Trabzonspor Kulübü'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde organize edilen programda, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman hazır bulundu.

Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar ve Muhammet Balta, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Büyükaydın, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri, eski futbolcuları ve taraftarlar da katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, törende yaptığı konuşmada, ailesiyle bayramlaşmak için memleketine geldiğini vurgulayarak, "Öğrendik ki Trabzonspor'umuzun da bayramlaşması bugünmüş. Trabzonspor'a bir uğrayarak yönetimle taraftarlarımızla hemşehrilerimizle bayramlaşmadan geçmek olmaz dedik." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un Türkiye'yi layıkıyla temsil ettiğini kaydeden Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu güzel, samimi atmosferden dolayı katılan herkese teşekkür ediyorum, Trabzonspor, Trabzon'umuz için çok önemli. Bu manada özellikle ben bu yıl Trabzonspor'umuzun ortaya koyduğu performanstan dolayı sadece Trabzonlular için değil, ben nereye gidersem gideyim her gördüğüm şehirdeki insanlarda takımların taraftarlarından Trabzon'umuzun yönetimine, hocasına ve oyuncularına karşı müthiş bir teveccüh var. Bu, şu resmi ortaya koyuyor ki hakikaten bu yıl Trabzonspor yönetimiyle hocasıyla oyuncularıyla çok müstesna kişiliğiyle karakteriyle has Trabzonsporluluk ruhunu sadece Trabzon'da değil, tüm Türkiye'de layıkıyla temsil etmiş."

Bakan Albayrak, Trabzonspor'un, oynadığı futbol ile altyapısına verdiği önemle, yetiştirdiği oyuncularıyla Türk futboluna örnek olma rolünü çok güzel ifa ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu yıl önemli bir yıl. Geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu bu performansı bir üst noktaya taşıyarak inşallah taraftarı olmaktan gurur duyduğumuz kulübümüzü bu sene artık inşallah en tepede görmek temennimiz ve duamız. Sayın Başkanın şahsında tüm yönetime, hocamıza, futbolculara, siz değerli taraftarımıza büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlik muhabbet duygusu içerisinde Trabzonspor'umuz bu yıl dünya çapında bir marka noktasında çok başarılı bir sezon geçirir, inşallah şampiyonluk yolunda önemli bir başarı ortaya koyar. Bizim temenni ve duamız bu yönde. Allah hayırla mübarek eylesin. Tüm katılan hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tekrar kutluyorum."

- Bakan Turhan: "Trabzonspor, büyük bir kulüp"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise herkesin bayramını tebrik ederek, "Her zaman olduğu gibi burada da hem bizleri hem de Trabzonspor'umuzu yalnız bırakmadınız. Trabzonspor'umuz bizim ülkemizin medarıiftiharı. Sadece Trabzonluların değil, ülkemizin ve dünyanın her yerinde taraftarı olan büyük bir kulüp. İnşallah bu kulüp, bu taraftara en yakın zamanda bir şampiyonluk ikram edecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle takımda görev alan teknik ekibe ve idari kadroya başarılar diliyorum." diye konuştu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise "Camia olarak birliğimizin ve beraberliğimizin en anlamlı günlerinden birinde hep beraber, sloganımızda olduğu gibi yan yana sizlerle birlikteyiz. Sizlerden aldığımız destekle kaydettiğimiz ilerleme hepinizin malumu. Önümüzde çok önemli bir süreç var. Bu zorlu süreci sizlerin desteği ve sizlerin verdiği güçle omuz omuza ve yan yana çok daha kolay aşabileceğimizi düşünüyoruz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Albayrak ve Bakan Turhan'a, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından isimlerinin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye edildi.

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