Trabzonspor'da bayramlaşma töreni

Bakan Turhan, sporun her şeyden önce güzel ahlak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

Ağaoğlu, bir taraftarın, "Başkanım, Sayın Bakanım kaç forma alacak?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bizim işimiz memur maaşıyla geçinenlerle değil, ben paranın kimde olduğunu biliyorum ve oraya doğru gidiyorum. Sayın Bakanımız zaten sürekli olarak, bakan olmadan önce bürokratlık döneminde de her zaman kulübümüze her türlü desteği veren ve kulübümüzün arkasında, yanında olan bir şahsiyet. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Hem moral olarak hem destek olarak her zaman güç verdi. Dolayısıyla bazen bazı şeyler bin, iki bin formadan çok daha fazla değerli oluyor. Onun için lütfen Sayın Bakanımızı sıkıştırmayalım. Ben nereden ne alacağımı biliyorum. Genellikle bizden para alanları veya futbolcu alanları, bunu başaramadık bu son pazarlıkta, biraz sıkıntılı bir noktaya geldi, biraz gerginlik yaşandı, son saatlere sıkışmasaydı oraya da çok güzel bir satış yapacaktık."

Formaları, takıma gönül verenlerin alması gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Bu takımın taraftarıyım diyenlerin bu formayı alması lazım. Biz toplu şekilde, hocamız sağ olsun, bütün profesyonel takımımız çok büyük destek verdi ama bizim en büyük desteğimiz taraftarımız. Bu takıma gönül verenlerin alacağı sadece forma değil, en ufak bir bileklik veya rozet dahi kulüp için çok değerli ve anlamlı. Her türlü takdirin üzerindedir." diye konuştu.