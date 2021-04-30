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Trabzonspor'da Caleb Ekuban'dan 20 puanlık katkı

30.04.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 64 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın gol attığı maçlarda 20 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor'da Caleb Ekuban'dan 20 puanlık katkı

Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golünü kaydeden Ganalı oyuncu, 9 golle bordo-mavili takımın forması altında en golcü sezonunu yaşıyor.

Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydederken bu sezon 29 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor, Ekuban'ın gol attığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Ekuban, Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe, 2-1 galip geldiği Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Gençlerbiriği ile 1-1 berabere biten Demir Grup Sivasspor ve Göztepe maçlarında 1'er gol kaydetti. Golcü oyuncu, MKE Ankaragücü karşısında alınan 4-1'lik galibiyette rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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