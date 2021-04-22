SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Trabzonspor'da Cengiz Ünder sesleri

Trabzonspor'da Cengiz Ünder sesleri

22.04.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Trabzonspor'da Cengiz Ünder sesleri yükseliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavili takım, gündemine milli yıldız Cengiz Ünder'i aldı.

Trabzonspor'da Cengiz Ünder sesleri

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesine sürpriz bir ismi eklediği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın hedefindeki ismin Cengiz Ünder olduğu ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig kulübü Leicester City'de kiralık oynayan ve bonservisi Roma'da bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder'in Süper Lig'e dönebileceği iddia edildi.

4500

2017-18 sezonunda 15 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki futbolcu burada beklentileri karşılamayınca bu sezon 23 milyon Euro satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Leicester City'e kiralanmıştı.

4664

İngiliz basını, Trabzonspor'un 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. "Karadeniz'de Son Nokta" gazetesine dayandırılan haberde bordo mavililerin Cengiz Ünder için temasa geçtiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Avrupa Süper Ligi iptal mi oldu? Avrupa Süper Ligi iptal mi oldu?
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Cengiz Ünder Trabzonspor İngiltere İtalya Roma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

Başakşehir'de şok ayrılık

Başakşehir'de şok ayrılık

Erman Toroğlu'ndan Türk futboluna flaş sözler

Erman Toroğlu'ndan Türk futboluna flaş sözler

Survivor'ın sevilen isminin acı kaybı!

Survivor'ın sevilen isminin acı kaybı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yaşam savaşı veriyor... Kahreden detay ortaya çıktı!

Yaşam savaşı veriyor... Kahreden detay ortaya çıktı!

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı

Canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.