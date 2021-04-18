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Trabzonspor'da düşüş durmuyor

18.04.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son haftalardaki düşüşü durmuyor.

Trabzonspor'da düşüş durmuyor

Ligin ilk 8 haftasında aldığı kötü sonuçların ardından göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordo-mavililer, son haftalarda ise adeta başa döndü.

Ligde Abdullah Avcı yönetiminde ilk 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan bordo-mavililer, 2,47 puan ortalaması yakaladı.

Bu dönemin ardından inişe geçen Karadeniz ekibi, son 9 haftada ise 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 11 puan elde ederek 1,22 puan ortalamasıyla hedefinin uzağında kaldı.

1 AYDIR KAZANAMIYOR

En son 20 Mart'ta sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Trabzonspor, 1 aydır galip gelemiyor. Karadeniz ekibi, bu sürede oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrılarak 8 puan kaybetti. Bordo-mavililer, son 4 maçta 2 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.

SON 7 HAFTADA 13 PUAN KAYIP

Ligde 59 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, son 7 haftada zirve yarışı yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.

Bordo-mavililer, son 7 maçta sadece 1 galibiyet aldı. 1 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, 5 de beraberlikle 8 puan alırken 13 puan yitirdi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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