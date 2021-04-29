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Trabzonspor'da hedef transfer!

29.04.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 39. haftasını bay geçecek olan Trabzonspor, sezonun bitimine 3 hafta kala bütün yoğunluğunu transfere verecek. Planlarını şimdiden yapan bordo-mavililer Fode Koita ve Bruno Peres ile anlaşma sağlamış durumda.

Trabzonspor'da hedef transfer!

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına 4 gün izin verirken bordo-mavililer 9 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarına 3 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Sezonun geri kalan bölümünde Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçlardan puanlarla ayrılarak 2020-21 sezonunu ilk 4 takım arasında tamamlamayı hedeflerken, diğer taraftan ise gelecek sezonun planlarını yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi gelecek sezonun transferlerine odaklanırken, tespit edilen isimler üzerinde ise titiz bir çalışma yürütüyor.

SEZONUN BİTMESİYLE YENİ TRANSFERLERİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Fode Koita ve Bruno Peres ile anlaşma sağlayan Trabzonspor, bu oyuncuların dışında 4 nokta transferi daha gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kanatlarla birlikte forvet hattını daha güçlü bir hale getirmeyi planlayan Karadeniz ekibinin, sezonun bitmesiyle birlikte görüşme halinde olduğu oyuncularla sözleşmeleri imzalaması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da kadroya katılması muhtemel oyuncuların yeni sezon kampında hazır olmalarına büyük bir önem veriyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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