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Trabzonspor'dan fındık kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:40 | Son Güncelleme

Fındığın tanıtımına yönelik başlatılan kampanya kapsamında bordo-mavili oyuncular, Süper Lig maçları öncesi tribünlerdeki taraftarlara fındık dağıtacak

Trabzonsporlu futbolcular, fındığın tanıtımına yönelik başlatılan "Trabzonspor’un Resmi Yiyeceği Finduk" kampanyası kapsamında maçlardan önce taraftarlara fındık dağıtacak.

Trabzon Ticaret Borsasından (TTB) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ve Trabzon'un en önemli tarımsal ürünlerinden fındığa Trabzonspor'un desteğinin bu sezon da sürdüğü belirtildi.

Fındığın tanıtımına ve tüketimine destek amacıyla TTB'nin desteğiyle başlatılan "Trabzonspor'un Resmi Yiyeceği Finduk" kampanyasının sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Borsa tarafından hazırlanan ve Trabzonsporlu futbolcuların, 30-40 gram kavrulmuş iç fındığın yer aldığı paketleri, iç ve dış sahadaki tüm maçlarda tribünlerdeki seyircilere atması ile uygulanan kampanya, bu sezon aralıksız tüm maçlarda devam edecek. Kampanya kapsamında kaliteli iç fındıklardan hazırlanan paketlerin içinde fındığın sağlık açısından yararlarının da yer aldığı broşürler bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un, Türkiye ve bölgenin zenginliklerinin ve güzelliklerinin tanıtımı noktasında duyarlı olduğuna işaret ederek, fındık gibi milli bir ürünün tüketiminin artmasına katkı sağlayacak uygulamayı bu yüzden önemsediklerini aktardı.

TTB Yönetim Kurulu Bakanı Eyyüp Ergan'ın ise "Fındıkta iç tüketimi artırmalıyız. Bunun için tanıtım çok önemli. Bu konuda borsa olarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz ama Trabzonspor'un yapmış olduğu bu uygulama bizim için takdire değerdir." değerlendirmesini yaptı.

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"Trabzonspor’un Resmi Yiyeceği Finduk" kampanyası fındık Trabzon Trabzon Ticaret Borsası

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