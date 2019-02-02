Trabzonsporlu Filip Novak'ın ayak baş parmağı çatladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Filip Novak'ın sol ayak baş parmağında çatlak meydana geldiği belirtildi.

R'ı çekilecek olan oyuncunun yapılacak olan kontrollerden sonra durumu netlik kazanacak. 57 dakikada oyundan çıkan Çek oyuncunun yerine ise Ibanez girmişti.

UĞURCAN ÇAKIR'DA DA YIRTIK VAR

Öte yandan aynı maç içerisinde sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır ilk kontrollerinde sol ayak arka adalesinde yırtık meydan geldiği, bu oyuncunun da yarın çekilecek olan MR'dan sonra durumunun netlik kazanacağı bildirildi.

