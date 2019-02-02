SPOR

Trabzonsporlu Filip Novak'ın ayak baş parmağı çatladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.02.2019 19:24 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor'da, Filip Novak şoku yaşanıyor. Oyuncunun sol ayak baş parmağında çatlak meydana geldiği belirtildi.

Trabzonsporlu Filip Novak'ın ayak baş parmağı çatladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Filip Novak'ın sol ayak baş parmağında çatlak meydana geldiği belirtildi.

R'ı çekilecek olan oyuncunun yapılacak olan kontrollerden sonra durumu netlik kazanacak. 57 dakikada oyundan çıkan Çek oyuncunun yerine ise Ibanez girmişti.

UĞURCAN ÇAKIR'DA DA YIRTIK VAR
Öte yandan aynı maç içerisinde sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır ilk kontrollerinde sol ayak arka adalesinde yırtık meydan geldiği, bu oyuncunun da yarın çekilecek olan MR'dan sonra durumunun netlik kazanacağı bildirildi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Ağaoğlu'ndan taraftarlara mektupAğaoğlu'ndan taraftarlara mektup
Trabzon heyeti İsviçre'deTrabzon heyeti İsviçre'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filip Novak Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

G.Saray'dan yeni transfere ret

G.Saray'dan yeni transfere ret

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

F.Bahçe'de sakatlık şoku

F.Bahçe'de sakatlık şoku

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ve teklif resmen açıklandı! Abdülkadir ve Kucka...

Ve teklif resmen açıklandı! Abdülkadir ve Kucka...

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonsporlu Filip Novak'ın ayak baş parmağı çatladı

Trabzon'a Novak'tan kötü haber

Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara mektup

Ağaoğlu'ndan taraftarlara mektup

Trabzonspor, UEFA ile FFP anlaşması yapmak için İsviçre'ye gitti

Trabzon heyeti İsviçre'de

Önder Bülbüloğlu: CAS, 2010/11 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olduğunu tescilledi

'CAS, 2010/11 şampiyonluğumuzu tescilledi'

Trabzonspor’u altyapıdan yetişen oyuncuları sırtlıyor

Trabzonspor’u altyapısı sırtlıyor

Ünal Karaman: Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı

Ünal Karaman kaçan fırsatlara yanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.