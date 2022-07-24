Trabzonspor'un Avusturya kampı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Bad Harning bölgesinde basına kapalı yaptığı çift antrenmanla günü tamamladı.

Akşam antrenmanına sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan katılmadı.

Teknik ısınma ile başlayıp pas ve 5'e 2 çalışmaları ile devam eden antrenman, taç antrenörü Thomas Gronnemark eşliğinde yapılan taç çalışmaları ile son buldu.

Trabzonspor, yarın TSİ 19.00'da İtalyan ekibi Empoli ile hazırlık maçı oynayacak.

