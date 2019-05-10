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Trabzonspor’un efsane golcüsü BiP için babasıyla kameraların karşısına geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un eski yıldızı ve 1995-96 sezonu Türkiye Süper Ligi gol kralı Şota Arveladze, babasıyla BiP için kamera karşısına geçti.Türk futboluna damga vuran Gürcü futbolcu Şota Arveladze, teknik direktör olarak çim sahalarda gösterdiği yeteneklerini BiP reklamıyla kameralar önünde sergiledi.

Trabzonspor’un efsane golcüsü BiP için babasıyla kameraların karşısına geçti

Trabzonspor’un eski yıldızı ve 1995-96 sezonu Türkiye Süper Ligi gol kralı Şota Arveladze, babasıyla BiP için kamera karşısına geçti.

Türk futboluna damga vuran Gürcü futbolcu Şota Arveladze, teknik direktör olarak çim sahalarda gösterdiği yeteneklerini BiP reklamıyla kameralar önünde sergiledi. Yıllarca futbol sahalarında ter döken Şota bu kez de Trabzonspor’da oynadığı dönemdeki tercümanı Alaattin Gayretli ve babası Iustine Arveladze ile reklamda yer aldı.
Trabzonspor’un yanı sıra dünyanın önemli kulüplerinden Ajax, Glasgow Rangers gibi takımlarının formasını giyen Gürcü futbol adamı Şota’nın rol aldığı BiP reklamında, futbolculuk döneminde tercümanının Türkçeden Türkçeye çeviri yapmasına esprili bir şekilde gönderme yapılıyor.
Türkiye’de teknik adam olarak Kayserispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa gibi takımları çalıştıran son olarak da kariyerine Özbekistan’ın Pakhtakor takımı teknik direktörü olarak devam eden Şota Arveladze’nin oynadığı reklam filminde BiP’in 100’den fazla dilde anında çeviri özelliği anlatılıyor.

Trabzonspor’un efsane golcüsü BiP için babasıyla kameraların karşısına geçti

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