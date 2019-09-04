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Trabzonspor’un eski Asbaşkanı Çubukçu’nun aracına pompalı tüfekle saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 17:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un eski Asbaşkanı Ahmet Çubukçu’nun park halindeki aracına pompalı tüfekle ateş açıldı.

Trabzonspor’un eski Asbaşkanı Ahmet Çubukçu’nun park halindeki aracına pompalı tüfekle ateş açıldı. Doktor Ahmet Çubukçu’nun araç içerisinde bulunmadığı, aracının çalıştığı hastane önünde park halinde olduğu öğrenildi.
Olay, saat 16.45 sıralarında Medicalpark Yıldızlı Hastanesi önünde yaşandı. Hastanenin aynı zamanda başhekimi olan eski Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu’nun park halindeki aracına bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sırasında Çubukçu’nun aracın içinde olmadığı, hastanede hasta muayene ettiği belirtildi. Olayı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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