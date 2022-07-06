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Trabzonspor'un Slovenya kampı

06.07.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, yeni sezon öncesi birinci etap yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan Elegance Otel'in yakınındaki sahada günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kondisyona yönelik antrenmana tedavileri yapılan Stefano Denswil, Serkan Asan, Kerem Şen ve Abdülkadir Ömür katılmadı.

Antrenmanın sonunda sağ ayak topuğunda ağrı hisseden Edin Visca, bir süre tedavisi yapıldıktan sonra sahadan ayrıldı.

- Avcı, basın mensuplarıyla sohbet etti

Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet ediyor.

Edin Visca röportajını haberleştiren basın mensuplarının yanına gelen Avcı, "Hep siz bizim çalışmalarımızı izliyorsunuz, biraz da ben sizin çalışmalarınızı izleyeyim." dedikten sonra Bosna Hersekli oyuncunun o dönemde görev yaptığı Medipol Başakşehir'e transfer sürecini anlattı.

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Trabzonspor Slovenya futbol

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