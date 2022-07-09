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Trabzonspor'un Slovenya kampı

09.07.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Abdullah Avcı, çikolata ikram ettiği basın mensuplarıyla bayramlaştı - Mısırlı oyuncu Trezeguet, takımın kampına katılarak sabah çalışmasında yer aldı

Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Serkan Asan katılmadı, Stefano Denswil ise koşu yaptı.

Sağ ayak arka adalesinde sakatlığı bulunan Denswil'in bir hafta içinde takımla çalışmalara başlayacak düzeye geleceği belirtildi.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanda koordinasyon çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

- Avcı'dan basın mensuplarına bayram çikolatası

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla antrenman öncesi bayramlaştı.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, saha kenarında çikolata ikram ettiği basın mensuplarıyla bayramlaştıktan sonra bir süre sohbet etti.

Avcı, kampın iyi bir şekilde sürdüğünü, izinli oyuncuların takıma katılımıyla hemen hemen toplandıklarını belirterek, "Böylelikle takımın enerjisi daha da yükseldi. Siopis'in sabah kampa katılması zaten ayrıca bir hava kattı." diye konuştu.

- Trezeguet, kampa katıldı

Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet, vize işlemlerindeki sorunun giderilmesinin ardından sabah erken saatlerde Slovenya'ya geldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcularla tanışarak sohbet eden Mısırlı oyuncu, takımın çalışmasında yer aldı.

Trezeguet, çift kale maçta fiziksel olarak iyi görüntü verirken Avcı, bu oyuncuyu serbest oynattı.

- Kadro 28'e yükseldi

Trabzonspor'un 30 kişilik futbolcu kadrosunda kampa katılan oyuncu sayısı 28'e yükseldi.

Trezeguet'nin yanı sıra Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jean Evrard Kouassi, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis, bu sabah kampa katıldı.

Mısırlı oyuncunun haricinde diğer futbolcuların akşamki çalışmaya katılacağı belirtildi.

Trabzonspor'da Danimarkalı oyunculardan Jens Stryger Larsen'in bu akşam, Andreas Cornelius'un ise 11 Temmuz'da kampa katılacağı kaydedildi.

Bir grup bordo-mavili taraftar da takımın antrenmanını izleyerek oyuncularla fotoğraf çektirdi.

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