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Trabzonspor'un Slovenya kampı

12.07.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililerin sabah antrenmanı tempolu ve sert geçti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Sabah kondisyon salonunda çalışan bordo-mavililer, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonu'na ait tesislerde idman gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Serkan Asan ve Denswil, kondisyon salonunda çalışırken, Vitor Hugo antrenmana katılmadı.

-Tempolu ve sert antrenman

Trabzonspor'un sabah antrenmanı oldukça tempolu geçti.

Yarı sahada çift kale maçta oyuncular sert ve tempolu oynadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.

Avcı, takımın temposunun her geçen antrenmanda yükseldiğini belirterek, oyuncuların buna olumlu tepki verdiğini söyledi.

Antrenmanda, geçen sezon Bursaspor'dan kadroya dahil edilen Kerem Şen dikkati çekti. Orta alanda hücuma yönelik oynayan genç oyuncu, attığı gol ve yaptığı paslarla iyi bir görüntü verdi.

- Stoper eksikliği

Sağ stoper arayışını sürdüren Trabzonspor'da sağ ayak arka adalesinden sakatlığı bulunan Denswil, şu ana dek antrenmanlara katılamadı.

Kondisyon salonunda ve takımdan ayrı koşular yapan oyuncunun sezon başına hazır hale getirilmesine çalışılıyor.

Bir diğer stoper Vitor Hugo'nun kasık spazmı nedeniyle bugün dinlendirildiği, bu sebeple çalışmaya katılamadığı kaydedildi.

- Cornelius ile kadro tamamlandı

Danimarkalı golcü oyuncu Andreas Cornelius, takımın kampına katıldı. Bu oyuncunun gelmesiyle 30 kişilik kadro tamamlanmış oldu.

Dün kampa gelerek ilk çalışmasına çıkan Danimarkalı oyuncu, bugün takımdan ayrı olarak antrenör eşliğinde koşu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Slovenya futbol

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