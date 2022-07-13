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Trabzonspor'un Slovenya kampı

13.07.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü - Karadeniz ekibi, ilk hazırlık maçında yarın Macaristan'ın MTK Budapeşte takımı ile karşılaşacak

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonu'na ait tesislerde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile tedavisi süren Uğurcan Çakır ve tedbir amaçlı dinlendirilen Dorukhan Toköz'ün, antrenmanda yer almadıkları öğrenildi.

Dünkü antrenmanlara kasık spazmı nedeniyle katılamayan Vitor Hugo ile ayağına aldığı darbe nedeniyle dinlendirilen Emrehan Gedikli'nin ise çalışmada yer aldıkları bildirildi.

Sezon başından itibaren sağ ayak arka adalesindeki sakatlıktan dolayı takımla antrenmanlara katılamayan Stefano Denswil de topla çalışmalara katıldı. Hollandalı oyuncu, koşu ve 5'e 2 pas çalışmasında yer aldı.

- İlk hazırlık maçı yarın

Trabzonspor, ilk hazırlık maçında yarın Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşacak.

Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, (TSİ) 19.00'da başlayacak.

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Trabzonspor'un Slovenya kampıTrabzonspor'un Slovenya kampı
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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Slovenya futbol

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