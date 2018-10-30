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Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 23:59 | Son Güncelleme

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğu taciz edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, gözaltına alınan şüpheli Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz kamerada

TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğu taciz edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, gözaltına alınan şüpheli Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine savcılık şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı.
Olay, önceki gün Ortahisar ilçesinde yaşandı. Cadde üzerinde tek başına oyun oynayan 5 yaşlarındaki kız çocuğunu fark eden Mesut T., tacizde bulundu. Çevreyi gözetleyen ve kimsenin olmadığı sırada iğrenç tacizlerini sürdüren şüpheli, yaslandığı kapının açılması ile gelen kişiyi fark edince çevreden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken gözaltına alınan Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Küçük yaştaki kız çocuğuna taciz olayı şüphelisinin serbest bırakılmasına yönelik sosyal medyada tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Savcılık, bugün şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, Mesut T.'yi arıyor.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz kameradaTrabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz kameradaTrabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz kameradaTrabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz kamerada

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