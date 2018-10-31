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Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz kamerada (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 09:34 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİ YAKALANDI Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğuna tacizde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mesut T.

ŞÜPHELİ YAKALANDI Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğuna tacizde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mesut T. ile ilgili sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine savcılık yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, ekipleri şüpheliyi Ortahisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'sine getirilen şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. Mesut T.'nin belediyede temizlik görevlisi olduğu ve olaydan sonra iş akdinin fesih edildiği öğrenildi.

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