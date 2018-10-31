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Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz olayı şüphelisi tutuklandı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 20:07 | Son Güncelleme

TACİZE, KADIN SAVUNMA AĞI'NDAN TEPKİ  Trabzon’da, küçük yaştaki kız çocuğunun taciz edilmesi ile ilgili çeşitli kesimlerden tepkiler sürüyor.

Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz olayı şüphelisi tutuklandı (3)

TACİZE, KADIN SAVUNMA AĞI'NDAN TEPKİ
Trabzon’da, küçük yaştaki kız çocuğunun taciz edilmesi ile ilgili çeşitli kesimlerden tepkiler sürüyor. Kadın Savunma Ağı, Ortahisar ilçesinde yaşanan ve şüpheli Mesut Turan'ın tutuklandığı taciz olayı ile ilgili Atatürk Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, çocukları korumanın herkesin görevi ve sorumluluğu olduğu ifade edildi. Ellerinde, ‘Çocuklar Şiddetle Korunmaz’, ‘Çocuk İstismarı İnsanlık Suçudur’ yazılı dövizlerle alanı dolduran protestocular, slogan atarak, taciz olayına tepkilerini gösterdi.
‘ÇOCUKLARIN İSTİSMAR EDİLMESİ ENGELLENMELİDİR’
Grup adına basın bildirisini okuyan Şerife Uyanık, çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarından dolayı öfkeli olduklarını dile getirdi. Uyanık, “Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün bir kız çocuğunun istismar edildiği ortaya çıktı. İstismar eden kişi önce gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Ardından hem görüntülerin ortaya çıkması hem de kamuoyunda yükselen tepkiler nedeniyle tekrardan gözaltına alınarak tutuklandı. Her gün artarak devam eden ve kamuoyuna yansıyabildiği kadar gördüğümüz çocuğa yönelik her türlü istismardan dolayı öfkeliyiz. Artık yeter diyoruz. Çocuğa yönelik cinsel şiddet, çocuğun üzerinde kurulan iktidar ve gücün kötüye kullanımı ve tahakkümün bir sonucudur. Erkek egemen sistemin ortaya çıkardığı ve meşrulaştırdığı bu şiddet türüne karşı devletin tüm kurum ve kuruluşları, toplumun tüm kesimleri eşdeğer bir çalışma yürütmeli, çocukların istismar edilmesi engellenmelidir” dedi.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz olayı şüphelisi tutuklandı (3)Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz olayı şüphelisi tutuklandı (3)Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz olayı şüphelisi tutuklandı (3)Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz olayı şüphelisi tutuklandı (3)

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