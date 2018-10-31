HABER

Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz olayı şüphelisi tutuklandı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 21:14 | Son Güncelleme

TACİZE, KADIN SAVUNMA AĞI'NDAN TEPKİ  Trabzon’da, küçük yaştaki kız çocuğunun taciz edilmesi ile ilgili çeşitli kesimlerden tepkiler sürüyor.

TACİZE, KADIN SAVUNMA AĞI'NDAN TEPKİ

Trabzon’da, küçük yaştaki kız çocuğunun taciz edilmesi ile ilgili çeşitli kesimlerden tepkiler sürüyor. Kadın Savunma Ağı, Ortahisar ilçesinde yaşanan ve şüpheli Mesut Turan'ın tutuklandığı taciz olayı ile ilgili Atatürk Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, çocukları korumanın herkesin görevi ve sorumluluğu olduğu ifade edildi. Ellerinde, ‘Çocuklar Şiddetle Korunmaz’, ‘Çocuk İstismarı İnsanlık Suçudur’ yazılı dövizlerle alanı dolduran protestocular, slogan atarak, taciz olayına tepkilerini gösterdi.

‘ÇOCUKLARIN İSTİSMAR EDİLMESİ ENGELLENMELİDİR’

Grup adına basın bildirisini okuyan Şerife Uyanık, çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarından dolayı öfkeli olduklarını dile getirdi. Uyanık, “Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün bir kız çocuğunun istismar edildiği ortaya çıktı. İstismar eden kişi önce gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Ardından hem görüntülerin ortaya çıkması hem de kamuoyunda yükselen tepkiler nedeniyle tekrardan gözaltına alınarak tutuklandı. Her gün artarak devam eden ve kamuoyuna yansıyabildiği kadar gördüğümüz çocuğa yönelik her türlü istismardan dolayı öfkeliyiz. Artık yeter diyoruz. Çocuğa yönelik cinsel şiddet, çocuğun üzerinde kurulan iktidar ve gücün kötüye kullanımı ve tahakkümün bir sonucudur. Erkek egemen sistemin ortaya çıkardığı ve meşrulaştırdığı bu şiddet türüne karşı devletin tüm kurum ve kuruluşları, toplumun tüm kesimleri eşdeğer bir çalışma yürütmeli, çocukların istismar edilmesi engellenmelidir” dedi.

İzleyenler şaşkınlıkla karşıladı! Sevişme sahnesinde...İzleyenler şaşkınlıkla karşıladı! Sevişme sahnesinde...
Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden 15 gün önce Nusret’te görüntüleri ortaya çıktıCemal Kaşıkçı’nın ölümünden 15 gün önce Nusret’te görüntüleri ortaya çıktı
Tarihe geçmek için iki uçuşta da yer aldılar(ÖZEL HABER)Tarihe geçmek için iki uçuşta da yer aldılar(ÖZEL HABER)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

'Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak'

'Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak'

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerimcan Durmaz'ı darp eden suç örgütü lideri tutuklandı

Kerimcan Durmaz'ı darp eden suç örgütü lideri tutuklandı

Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden 15 gün önce Nusret’te görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden 15 gün önce Nusret’te görüntüleri ortaya çıktı

İlber Ortaylı: Bize Demirel gibi politikacılar lazım

İlber Ortaylı: Bize Demirel gibi politikacılar lazım

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama!

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama!

Kan torbası yüklü TIR, yangında kül oldu! Tonlarca kan imha edilecek

Kan torbası yüklü TIR, yangında kül oldu! Tonlarca kan imha edilecek

TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe

TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.