"Trabzon'u marka şehir yapmaya talibiz"

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, "Trabzon'u bir marka şehir, bir prestij şehri, bir 21. yüzyıl şehri, gerçek bir büyük şehir yapmaya talibiz." dedi.

Zorluoğlu, kentteki bir otelde düzenlediği proje tanıtım toplantısında, Trabzon'a belediye başkan adayı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Trabzon'a hizmet etmenin kendisi için bir onur olacağını işaret eden Zorluoğlu, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Zorluoğlu, yaklaşık 3 aydır sahada vatandaşlarla bir arada olduklarını vurgulayarak, bu süre içinde de kentin sorunlarına özel çözümler içeren projeler hazırladıklarını ifade etti.

Yerel yönetimde Trabzon'a hizmete talip olduklarını aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzon'un güzelliğine güzellik katmaya talibiz. Trabzon'u daha da büyütmeye, kalkındırmaya talibiz. Trabzon'u bir marka şehir, bir prestij şehri, bir 21. yüzyıl şehri, gerçek bir büyük şehir yapmaya talibiz. Yeni ulaşım ağları, turizm ve çevre altyapıları, kentsel dönüşüm, tarihi mekanların restorasyonları, yeni yaşam alanları, rekreasyon alanları, sanatsal ve kültürel faaliyetler, yeni istihdam imkanları ile yepyeni bir Trabzon hayal ediyoruz."