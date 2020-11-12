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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde tefeci operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 09:54 | Son Güncelleme

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polislerinin de katılımı ile Akçaabat ilçesinde tefeci operasyonu gerçekleştirdi.8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 892 bin TL’lik çok sayıda senet ve tapu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesinde tefecilik, yağma ve tehdit ihbarları üzerine bir süre önce çalışma başlatan Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabaha karşı Özel Harekat Polisleri’nin de katılımı ile belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polislerinin de katılımı ile Akçaabat ilçesinde tefeci operasyonu gerçekleştirdi.
8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 892 bin TL’lik çok sayıda senet ve tapu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesinde tefecilik, yağma ve tehdit ihbarları üzerine bir süre önce çalışma başlatan Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabaha karşı Özel Harekat Polisleri’nin de katılımı ile belirlenen adreslere baskın düzenledi. 61 polisin katıldığı operasyonda A.D., A.K., S.U., S.E., B.K., E.K., A.B. ve K.S. gözaltına alınırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam değeri 892 bin 200 TL olan çok sayıda senet, tapular, bilgisayarlar ve bir çok doküman ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürerken, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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