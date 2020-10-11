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Trabzon’un Akyazı mahallesinde örtü yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 07:48 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar İlçesi’ne bağlı Akyazı Mahallesi’ndeki dik arazideki çalılık alanda örtü yangını çıktı.Trabzon’un Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesinde bulunan stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçtaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle bu gece yangın çıktı.

Trabzon’un Ortahisar İlçesi’ne bağlı Akyazı Mahallesi’ndeki dik arazideki çalılık alanda örtü yangını çıktı.
Trabzon’un Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesinde bulunan stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçtaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle bu gece yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

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