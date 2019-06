Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu sel yörede yaşanan ilk sel değil

Sel Yeşilyurt’u da Yomra’yı da vurdu ancak orada dere ıslahı can kaybını önledi

Mahalle halkı aynı yağmurun ve selin Yeşilyurt mahallesinde de bir kaç gün sonra Yomra ilçesinde de yaşandığını ancak oralarda gerekli dere ıslahları yapıldığı için can kaybının olmadığına vurgu yaparak “Çamlıktepe Mahallesini vuran afetin aynı saatlerinde şiddetli yağmur, komşu köy olan Yeşilyurt mahallesini de vuruyordu. Dere Islah çalışması, 40 ev 100’ye yakın vatandaşın afete kapılmasını önledi. Dere vadisinde yoğun nüfus yerleşkesi vardı. Deredeki 30 metre eninde 13 metre yüksekliğinde sağlam duvarlarla Yeşilyurt’ta can ve mal kaybı önlenmiş oldu. Keşke bizim mahallemizde de yapılsaydı da biz de can kaybı yaşamasaydık” ifadelerini kullandılar.