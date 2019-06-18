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Trabzon’un Araklı ilçesinde kayıp vatandaşlardan ikincisinin de cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 18:44 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası santral borusunun patlaması sonrası oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kaybolurken, kayıp vatandaşlardan Ali Abdullah’ın ardından bir vatandaşın daha cesedine ulaşıldı.Olay bugün öğle saatlerinde Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası santral borusunun patlaması sonrası oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kaybolurken, kayıp vatandaşlardan Ali Abdullah’ın ardından bir vatandaşın daha cesedine ulaşıldı.
Olay bugün öğle saatlerinde Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir santralin borusu patladı. Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kayboldu. Bölgeye AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıpları arama çalışmaları sonrasında Ali Abdullah isimli vatandaşın ardından Araklı ilçesi Yiğitözü mahallesi yakınlarında Karadere içerisinde ikinci ceset bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere bölgeden alınarak Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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