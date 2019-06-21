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Trabzon’un Araklı ilçesindeki selin ardından afet bölgesinde çalışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran günü 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin ardından afet bölgesinde çalışmalar sürüyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslancan ve beraberindeki teknik heyet ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz yapılan tüm çalışmaları yerinden takip ediyor.

Trabzon’un Araklı ilçesindeki selin ardından afet bölgesinde çalışmalar sürüyor

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran günü 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin ardından afet bölgesinde çalışmalar sürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslancan ve beraberindeki teknik heyet ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz yapılan tüm çalışmaları yerinden takip ediyor. Afet bölgesindeki binaların güvenlik amaçlı boşaltılması sebebiyle binalarda oturan kişilerin kimlik bilgilerinin tespitinde güçlük çekilmesine rağmen teknik ekiplerce yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlandı.
Ön hasar tespit çalışmaları sonucu toplam 32 binanın afetten etkilendiği; bunların 9’unun yıkıldığı, 12’sinin ağır hasarlı ve 11’inin hafif hasarlı olduğu belirlenlendi.
Çamlıktepe mahallesinde çalışmalar tamamlanmış olmasına rağmen halen etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen hasarlara ait gerek Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne gerekse de doğrudan İl Müdürlüğüne gelen tüm ihbarlar anında değerlendirilmeye devam ediyor.

Trabzon’un Araklı ilçesindeki selin ardından afet bölgesinde çalışmalar sürüyor

Trabzon’un Araklı ilçesindeki selin ardından afet bölgesinde çalışmalar sürüyor

Trabzon’un Araklı ilçesindeki selin ardından afet bölgesinde çalışmalar sürüyor

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