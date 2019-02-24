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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Dünyada, Orta Doğu'yu, Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen, dünyayı buradan yönetmek isteyen bir irade, hala varlığını korumaktadır, ilk hedeflerinden birisi cennet vatanımız, güzel ülkemiz Türkiye'dir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyada, Orta Doğu'yu, Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen, dünyayı buradan yönetmek isteyen bir irade, hala varlığını korumaktadır, ilk hedeflerinden birisi cennet vatanımız, güzel ülkemiz Türkiye'dir." dedi.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunma törenine, Bakan Soylu'nun yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Bakan Soylu, Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- "Bizler güçlü olmak zorundayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, bir büyük hatırayı ve destanı yeniden hatırlamak, dersleri tekrar ezberlemek üzere alana gelen herkese teşekkür etti.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutlayan Soylu, "Bu vesileyle bu başkaldırıya, bu itiraza emeği geçen isimsiz tüm kahramanlarımızı, ecdadımızı, dedelerimizi, ninelerimizi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu kararlılık mücadelesinin destanını yazan tüm büyüklerimizin her birini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ne Trabzon ne de bu güzel ülke, sadece havasından, suyundan dolayı bize vatan olmuş değildir. Burada yaşadıklarımız var. Bu toprağın üzerinde geçmişimiz, tarihimiz, acı tatlı hatıralarımız, yaşanmışlıklarımız, büyüklerimizin izleri olduğu için Trabzon bize vatandır." diye konuştu.

"Eğer biz hatıralarımızı kaybedersek, eğer büyüklerimizden aldığımız izleri kaybedersek, onların bize bıraktığı büyük ve kutlu manevi mirası kaybedersek, değerlerimize, inancımıza, irademize, özgürlüğümüze, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmazsak işte o zaman Trabzon yine manen de olsa işgal altında demektir." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"101 yıl önceki işgalcilerin, ilk iş olarak vilayet arşivini imha etmeleri elbette ki tesadüf değildir, bu milleti köklerinden koparmanın gayretidir. Yüz yıl önce yaşanan savaşlar, işgaller, bilesiniz ki bitmiş değildir. Bizim topraklarımızda olmasa bile, şu an dünyanın başka yerlerinde işgaller, katliamlar, vekalet savaşları, çatışmalar aynen devam etmektedir. Öyleyse kimse 'bitti', 'artık bir daha olmaz' diyemez. Dünyada, Orta Doğu'yu, Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen, dünyayı buradan yönetmek isteyen bir irade, hala varlığını korumaktadır, ilk hedeflerinden birisi cennet vatanımız, güzel ülkemiz Türkiye'dir. İlk fırsatta bunu gerçekleştirebilmek arzusuna sahiptir. Dün her ne yaşanmışsa, dün hangi işleri yarım kalmışsa, bugün veya yarın onu tamamlama azimlerinde herhangi bir eksiklik söz konusu değildir."

Her zaman güçlü olmak gerektiğinin altını çizen Soylu, "İstikrarımızı güçlü, üretimimizi, ekonomimizi ama en önemlisi birlik ve beraberliğimizi güçlü tutmak, yapılanlara, kazanımlara sahip çıkmak ve dostumuzu, düşmanımızı hep birlikte iyi tanımak zorundayız. Dünün mücadelesini iyi anlamak, gereken dersleri çıkarmak, sanki hemen yarın aynısını yaşayacakmış gibi hep birlikte hazırlıklı olmak zorundayız." dedi.

Öte yandan, Bakan Süleyman Soylu tören öncesinde aynı alandan, Uluslararası Trabzon 39. Yarı Maratonu, 10 Kilometre Koşusu, Halk Koşusu ve Yürüyüşü'nün startını verdi.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Dünyada, Orta Doğu'yu, Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen, dünyayı buradan yönetmek isteyen bir irade, hala varlığını korumaktadır, ilk hedeflerinden birisi cennet vatanımız, güzel ülkemiz Türkiye'dir"

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da
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İçişleri Bakanı Soylu Trabzon Trabzon'un kurtuluş yıl dönümü

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