Trabzon’un Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun 101. Yıldönümü Etkinlikleri

Trabzon’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. Yıldönümü Etkinlikleri bugün Trabzon Valiliği önünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımı ile başladı.

Törene Bakan Soylu’nun yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Bakan Süleyman Soylu, Trabzon’un ve Türkiye’nin kurtuluşunda yaşanmışlıklar olduğunu belirterek “Ne Trabzon, ne de bu güzel ülke, sadece havasından sadece suyundan dolayı bize vatan olmuş değildir. Burada yaşadıklarımız var. Bu toprağın üzerinde geçmişimiz, tarihimiz, acı tatlı hatıralarımız yaşanmışlıklarımız, büyüklerimizin izleri olduğu için Trabzon bize vatandır. Eğer biz hatıralarımızı kaybedersek, büyüklerimizden aldığımız izi kaybedersek, onların bize bıraktığı bu büyük kutlu mirası kaybedersek, özgürlüğümüze, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmazsak işte o zaman Trabzon manen de olsa işgal altında demektir. Yüz yıl önce işgalcilerin vilayet arşivini yok etmeleri tesadüf değildir. Bu milleti köklerinden koparma gayretidir. İşgaller bitmiş değildir. Bizim topraklarımızda olmasa bile şuan dünyanın başka yerlerinde işgaller katliamlar, vekalet savaşları, çatışmalar aynen devam etmektedir. Öyleyse kimse bitti diyemez. Artık bir daha olmaz da diyemez. Dünyada Ortadoğu’yu Anadolu’yu elinde bulundurmak isteyen, irade hala varlığını korumaktadır. İlk hedeflerinden birisi cennet vatanımız, güzel ülkemiz Türkiye’dir. İlk fırsatta bunu gerçekleştirme arzusuna sahipler. Dün hangi işleri yarım kalmışsa, bugün ve yarın onu tamamlama azimlerinde her hangi bir eksiklikleri söz konusu değildir. Öyleyse bizler güçlü olmak zorundayız. Dünün mücadelesini iyi anlamalıyız. Sanki yarın hemen aynısını yaşayacakmış gibi hep birlikte hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Trabzon’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. Yıldönümü kutlamaları kapsamında koşulacak “39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu”, “4. 10 Km Koşusu” ve “24. Halk Koşusu”’nun startı Bakan Soylu tarafından verildi.



