Trabzon'un fethinin 557'nci yılı kutlandı

Trabzon'un fethinin 557'nci yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın mesajları okundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un, Türk-İslam tarihinde her zaman çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Yavuz Sultan Selim Han'ın tahta çıkmadan önce Trabzon'da 22 yıllık valilik ve sancak beyliği yaptığını belirten Kınalı, şunları belirtti:

"Tarihimizin bir başka büyük ismi, Kanuni Sultan Süleyman Han ise bu şehirde doğmuştur. Türk'ün gücü karşısında tüm dünyaya boyun eğdiren Kanuni Sultan Süleyman Han, bu toprakların evladıdır. Bu nedenledir ki Trabzon için her daim 'Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği ve Kanuni'nin doğduğu şehir' denilmektedir."

Kınalı, etnik kökeni ve dini inancı ne olursa olsun her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir ve beraber olduğuna da dikkati çekerek, "İnsanımızın etnik kökenine, dini inancına, sosyal ve siyasi düşüncesine her zaman saygı duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak ilkesinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.