Trabzon'un fethinin 557'nci yılı kutlandı

Trabzon'un fethinin 557'nci yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Hamamizade İhsan Bey Kültür Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın mesajları okundu.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un, Türk-İslam tarihinde her zaman çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi.
Yavuz Sultan Selim Han'ın tahta çıkmadan önce Trabzon'da 22 yıllık valilik ve sancak beyliği yaptığını belirten Kınalı, şunları belirtti:
"Tarihimizin bir başka büyük ismi, Kanuni Sultan Süleyman Han ise bu şehirde doğmuştur. Türk'ün gücü karşısında tüm dünyaya boyun eğdiren Kanuni Sultan Süleyman Han, bu toprakların evladıdır. Bu nedenledir ki Trabzon için her daim 'Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği ve Kanuni'nin doğduğu şehir' denilmektedir."
Kınalı, etnik kökeni ve dini inancı ne olursa olsun her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir ve beraber olduğuna da dikkati çekerek, "İnsanımızın etnik kökenine, dini inancına, sosyal ve siyasi düşüncesine her zaman saygı duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak ilkesinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
- "Bundan sonraki fetih kutlamaları 15 Ağustos tarihinde tertip edilecektir"
Trabzon'un kesin fetih tarihiyle ilgili de açıklamada bulunan Kınalı, şöyle devam etti:
"Bilindiği üzere Trabzon'umuzun 1461 yılının 26 Ekim'inde fetih edildiği kabul edilerek kutlamalar yıllarca bu tarihte yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak detaylı araştırmalar yapan tarihçilerimiz, Trabzon'umuzun gerçek fetih tarihinin 15 Ağustos olduğunu ortaya koymaktadır. Büyükşehir belediyemiz bu hususun net olarak tespiti için tarihçileri bir araya getirerek 11 Ekim 2017'de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde düzenlediği sempozyumda bu incelemelerin ortaya konulmasını temin etmiş ve tarihi komisyon raporunda Trabzon'un 1461 fetih tarihini 15 Ağustos olarak beyan etmiş ve kararlaştırmıştır.
Trabzon'un fethi, fetih tarihi, fethin gerçekleri, önemi ve Trabzon'un fethinden sonra Osmanlılar tarafından şehir ve bölgede yapılan iskan gibi hususlar değerlendirilerek Trabzon'un Osmanlılar tarafından fethi tarihinin yanlış olup gerçek fetih tarihinin 15 Ağustos olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu nedenle bundan sonraki fetih kutlamaları 15 Ağustos tarihinde tertip edilecektir.."
Konuşmaların ardından Trabzon'un fethi dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği tören, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın verdiği konser ve katılımcılara Osmanlı şerbeti ikram edilmesiyle sona erdi.
Törene, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsünlü, kamu kurumlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
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