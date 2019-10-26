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Trabzon’un fethinin 588. yıldönümü törenle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 558.

Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 558. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Daha önce yapılan açıklamada fetih töreninin 26 Ekim yerine 15 Ağustos’ta yapılacağı belirtilmesine rağmen kutlama programında bir değişiklik olmadı.
Atapark’ta bulunan Zağnos Burçları önünde yapılan fetih programında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Garnizon Komutan Vekili Albay Ahmet Burak, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, öğrenciler ve vatandaşlar hazır bulundu.
Burada bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, şehit kanı ile fetih edilen topraklara alın teri akıtarak sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekerek, “Fatih Sultan Mehmet, imparatorluğun Trabzon fetih edilmeden kurulamayacağını biliyordu. Bu şehri Fatih fethetti, Yavuz yönetti, Kanuni doğdu. Yetmedi, bizim için çok önemli olan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de Trabzon’da ev sahibi oldu. Trabzon bu kadar önemli bir yer. Hem Osmanlı İmparatorluğunun cihan padişahlarına, hem de cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e ev sahipliği yapmış bir şehrin insanlarıyız. Böyle bir şehre, Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet vermekten büyük gurur ve onur duymaktayız” dedi.
Konuşmanın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı’nın gösterisi ile devam eden program, Osmanlı şerbeti ikramı ile son buldu.

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