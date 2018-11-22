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Trabzon'un "Gülcemal"inde süreç ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ismini tarihi Gülcemal Vapuru'ndan alan "Gülcemal Dolgu Projesi"nin birinci etap tahkimat ve dolgu çalışmaları tamamlanarak ikinci etabın ihale süreci başladı - Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: - "Gülcemal Projesi tamamlandığında komşu illerin akın ettiği, turizme büyük katkısı olan, misafirlerinin hiç sıkılmadan saatlerce vakit geçirebileceği çok önemli bir yaşam alanı kazanmış olacağız"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gülcemal Dolgu Projesi" kapsamında birinci etap tahkimat ve dolgu çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, adını tarihi Gülcemal Vapuru'ndan alan projenin, etap etap tamamlanacak dev bir hizmet olduğunu söyledi.

Gümrükçüoğlu, 11 Aralık'ta ikinci etabın dolgu ve tahkimat işini ihale edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu etap, birinci etaptan Ayasofya kavşağına kadar olan kısmı ihtiva ediyor. Bundan sonra sıra üçüncü etaba gelecek. Ayasofya kavşağından Kemerkaya'ya kadar olan kısmı içeren üçüncü etapta insanlarımızın denize girebileceği kumsal alanlar oluşturmayı planlıyoruz. Birinci ve ikinci etapta toplamda 800 bin metrekare alanı şehrimize kazandırmış olacağız."

- "Trabzon sahilini adeta dantel gibi işliyoruz"

Gülcemal Projesi ile Trabzon'un, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yaşam alanını kazanacağını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Halkımızın denizle bağlantısı kesilmiş olan Beşirli ile Kemerkaya arasındaki bölgede bu önemli çalışmayı icra ediyoruz. Bu sayede Trabzon'umuzun denizle kesilen bağlantısı en güzel şekilde yeniden tesis edilmiş olacaktır." dedi.

Gümrükçüoğlu, Trabzon sahilini dantel gibi işlediklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada asla düz dolgu yapmıyoruz. Trabzon sahilini adeta dantel gibi işliyoruz. Bu büyük alanın ne şekilde değerlendirileceği halkımızın talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. Gülcemal Projesi tamamlandığında komşu illerin akın ettiği, turizme büyük katkısı olan, misafirlerinin hiç sıkılmadan saatlerce vakit geçirebileceği çok önemli bir yaşam alanı kazanmış olacağız."

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"Gülcemal Dolgu Projesi" Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükcüoğlu

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