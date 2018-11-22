Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gülcemal Dolgu Projesi" kapsamında birinci etap tahkimat ve dolgu çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, adını tarihi Gülcemal Vapuru'ndan alan projenin, etap etap tamamlanacak dev bir hizmet olduğunu söyledi.

Gümrükçüoğlu, 11 Aralık'ta ikinci etabın dolgu ve tahkimat işini ihale edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu etap, birinci etaptan Ayasofya kavşağına kadar olan kısmı ihtiva ediyor. Bundan sonra sıra üçüncü etaba gelecek. Ayasofya kavşağından Kemerkaya'ya kadar olan kısmı içeren üçüncü etapta insanlarımızın denize girebileceği kumsal alanlar oluşturmayı planlıyoruz. Birinci ve ikinci etapta toplamda 800 bin metrekare alanı şehrimize kazandırmış olacağız."

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Gülcemal Projesi ile Trabzon'un, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yaşam alanını kazanacağını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Halkımızın denizle bağlantısı kesilmiş olan Beşirli ile Kemerkaya arasındaki bölgede bu önemli çalışmayı icra ediyoruz. Bu sayede Trabzon'umuzun denizle kesilen bağlantısı en güzel şekilde yeniden tesis edilmiş olacaktır." dedi.