Trabzon'un "ihtiyar delikanlısı" yıllara meydan okuyor

Çalık, 1952 yılında evlendiği eşinin 2004 yılında vefat ettiğini belirterek, "40 yıl bana arkadaşlık yaptı. Benim için yalnızlık zor olmadı. Gurbette yalnız çok çalıştım. O nedenle yalnız yaşamaya alıştım. Kendi işlerimi kendim yaparım, alışkınım." dedi.

Doğum yaşının 93 olduğunu söyleyen Çalık, AA muhabirine, 9 çocuğu, 23 torunu ve 29 da torununun çocuğunun olduğunu söyledi.

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Yomra ilçesinde ikamet eden 89 yaşındaki Cemalettin Çalık, ilerlemiş yaşına rağmen tek başına yaşadığı evinde günlük ihtiyaçlarını kendisi karşılayarak, çalışma azmiyle adeta gençlere taş çıkarıyor.

Sabah namazıyla kalktığını, odun keserek, sobayı yakmak için hazırlık yaptığını anlatan Çalık, "Çorbamı yemeğimi ben yaparım. Fazla yapmam. Yeteri kadar yapar yerim. Taze yemekten fayda görürüm." diye konuştu.

- "Hayatım boyunca sigara içmedim"

Çalık, hayatı boyunca israf etmeden yaşamaya özen gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüze ne gelirse, 'bismillah' der başlarız 'elhamdülillah' der kalkarız. Ellerimizi yıkar, yemeğe başlarız. Ve çalışmaya gideriz. Biz böyleyiz. Sonuçta her nefis ölümü tadacaktır. Ona göre yaşamak gerekir fakat 'şu kadar yaşayacağım' demek olmuyor."

Babasına verdiği sözden dolayı yaşamı boyunca sigara ve alkolden uzak durduğunu dile getiren Çalık, "Hayatım boyunca sigara içmedim. İçseydim bitmiştim şimdi. Ama kardeşim içti, içtiği için öldü. Ateş insanı yakar, sigara içenler hep hastalanır, ölürler." şeklinde konuştu.

İnsanın yaşlandığı zaman duyu organlarının çok iyi çalışmadığını söyleyen Çalık, kulağının ağır işittiğini, gözlerinin de fındık seçerken çok iyi görmediği ancak Kur'an-ı Kerim okurken hiçbir sorun yaşamadığını ifade etti.