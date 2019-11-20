Trabzon’un Kanadalı Kovboyu

Yıllar önce memleketi Trabzon’dan önce ABD’ye ardından da Kanada’ya giderek buralarda uzun yıllar çalışan 62 yaşındaki Secaattin Bozoğlu, yaklaşık 40 yıldır giydiği “Kovboy” elbisesini bir daha üzerinden hiç çıkarmadı.

Bozoğlu, Kanada vatandaşı olduğunu ve yıllarca çalıştığı ABD ve Kanada’da giydiği kovboy elbisesini memleketi Trabzon’un Tonya ilçesinde de giyerek sokaklarda dolaşırken, burada açtığı otele ve sokağa ’Kanada’ ismini verdi. Secaattin Bozoğlu, ilk kez 1980 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri’nde çalışırken kovboy elbisesini sembolik olarak giydiğini ancak daha sonra bunu alışkanlık haline getirerek bir daha üzerinden çıkartmadığını belirtirken memleketi Tonya’da da kovboy elbisesi ile geziyor. Kovboy elbisesiyle sokakta gezerken insanların yanına gelerek resim çektirdiğini belirten Bozoğlu, insanların kendisine sempati duyduğunu belirtiyor.

"Kovboy elbisesini giymeden sokağa çıkmam"

Takım elbise giymekten hiç hoşlanmadığını sürekli kovboy elbisesiyle dolaştığını belirten Bozoğlu,” Ben standart dışı bir adamım. Çünkü Kanadalıyım ve Kanada vatandaşıyım. Çocukluğum Tonya’da yani buralarda inek bekleme ile geçti. Yıllar insanı değişik memleketlere gitmeyi mecbur bırakıyor. Ben de aslında zevk için gitmiştim. Çoğu ülkeyi karış karış gezdim. 149 ülkeye vizesiz gitme hakkım var. Şimdi de Kanada da yaşıyorum. Elbiselerin hikayesine gelince kovboy elbiselerini ilk kez 1980’lerde Amerika Hava Kuvvetlerinde çalışırken sembolik olarak giydim daha sonra da bu bende alışkanlık haline geldi. “ Şapkasız çıkmam” diyen Mazhar, Fuat, Özkan gibi bizde abilerimizi taklit ettik. Takım elbise beni sıkıyor, kravat takamıyorum. Sürekli kovboy elbisesi giyiyorum. Kanada da genelde şapkasız kişilere ters bakarlar. Bayanlar bile şapka takıyor, kemer kullanıyor atla ilgileniyor. Bizim burada atımız yok. Kanada da, dağlarda istediğin atı bulabilirsin. Kanada da bu elbiseleri hiç çıkarmadım. Yani 1981’den sonra aynı bu vaziyette elbiseleri hiç çıkarmadım. Kemerimi ‘Rodeo’ yarışmasında kazandım. Kanada da ustalarımızdan kement atıp öküz yakalamayı öğrendik. Orada gözünü kırpmadan hedefi vurma gibi eğitimleri aldık. Trabzon’da bu elbiselerle beni görenler önce şaşırıyor. Genelde bana sempati duyuyorlar. Nereye gitsem kemerimi, silahımı takıyorum. Şapkamı, çizmemi giyiyorum. Görenler yanımda resim çektiriyorlar” dedi.