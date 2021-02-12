Trabzon’un Of ilçesinde örtü yangını

Trabzon’un Of ilçesinde bugün öğle saatlerinden bu yana etkili olan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Of ilçesine bağlı Kıyıcık mahallesindeki bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerine kadar süren ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir türlü kontrol altına alınamayan yangını söndürmek için ilçe ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, orman şefliği ekipleri ile AFAD seferber oldu. Rüzgarın etkisini yitirmesi ile yangının kontrol alınması bekleniyor.

