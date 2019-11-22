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Trabzon’un saklı cenneti: Kudavas Şelalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Karadeniz’in saklı cenneti ”Kudavas Şelalesi” turizme kazandırılmayı bekliyor.Tonya ilçesi sınırları içinde yer alan Kumyatak-Kudavas Şelalesi, eşsiz güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Karadeniz’in saklı cenneti ”Kudavas Şelalesi” turizme kazandırılmayı bekliyor.
Tonya ilçesi sınırları içinde yer alan Kumyatak-Kudavas Şelalesi, eşsiz güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Son zamanlarda vatandaşların uğrak yeri olan şelale turizme kazandırılmayı bekliyor. Sonbaharda eşsiz görüntüsüyle özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline gelen Kudavas Şelalesi’nin tanınmadığından yakınan yöre sakinleri, şelalenin turizm kapsamında değerlendirildiğinde ekonomik girdi sağlayacağını belirtti. Özellikle son zamanlarda buraya gelen ziyaretçi sayısında eskiye göre artış olduğunu belirten yöre sakinlerinden Osman Öztürk, “Yaz mevsiminde mahalleli olarak burada yüzüyoruz. Son dönemlerde buraya gelenlerin sayısında artış olduğunu gözlüyoruz. Özellikle son bir yıldır ziyaretçi sayısı arttı diyebiliriz. Genellikle hafta sonları geliyorlar. Yöre sakini olarak buranın turizme kazandırılmasından yanayız. Tek sıkıntısı yol. Araçla tam olarak yanına gidilemediği için biraz yürümeniz gerekir” dedi.
Yöre sakinlerinden Ahmet Öztürk ise, “Buranın ismi Kudavas. İsmi çok eskilerden kaldı. Buraya genelde yazın yüzmek için geliyoruz. Şelalemiz pek tanınmıyor. Kenarlarına yürüyüş yolu yapılsa gelen olur, daha çok tanınır diye düşünüyorum. Turizm kapsamında değerlendirilse daha çok tanınır, daha çok kişi gelir” diye konuştu.

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