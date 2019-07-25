Trabzon’un ’Zerdava’sı jandarmanın yeni gözdesi

Trabzon’a özgü ırk olan, zeki ve cesur özellikleriyle ön plana çıkan ‘Zerdava’ köpeği jandarmanın yeni gözdesi oldu.

Zerdeva cinsi köpeklerin yetiştiriciliğini yapan ve aynı zamanda Trabzon Zerdava Köpeği Derneği Başkanı olan Serdar Ergün, jandarmaya verdikleri köpekler arasında “Zerdava” cinsinin bulunduğunu belirterek bu köpeklerin özel eğitime tabi tutularak bomba, mayın, arama kurtarma, iz sürme vs. gibi branşlarda yetiştirildiğine dikkat çekti.

Irkın tescil çalışmaları yapılıyor

Zerdava ırkının tescil çalışmaları yapıldığını kaydeden Ergün, “Dernek olarak üç ırka yoğunlaşmış durumdayız. Bunlar arasında öncelikli olarak ‘Zerdava’ya yoğunlaşmış durumdayız. ‘Zerdava dışında Tonya finomuz ve Karadeniz çoban köpeğimiz dediğimiz yaylacı köpeklerimiz mevcut. Ancak şuan da kurtarma aşamasında olduğumuz ‘Zerdava’ ırkımız var. Bu ırkımızın tescil çalışmaları yapılıyor. Belli bir aşamaya kadar geldik. Bundan sonrasında artık herhangi bir yatırıma çok fazla gerek yok, sadece desteğe ihtiyacımız var. Gerek bürokratik gerekse vatandaşımızın, hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Amacımız bu ırkı Trabzon, Türkiye adına tescil ettirip yerli ırklarımızın arasına adapte edebilmektir “ dedi.

Jandarmaya verdikleri köpekler arasında Zerdavalar’ın bulunduğunu kaydeden Ergün, “Jandarmaya verdiğimiz köpekler arasında Zerdavalar da var. Bunlar orada özel eğitime tabi tutuluyor. Bomba, mayın, arama kurtarma, iz sürme vs. gibi branşlarda yetiştiriliyor. Tabi bizim amacımızda Zerdevamızı yerli ırk olarak yabancı ırkların yerine adapte edebilmek. Hedefimiz, örneğin Belçika çoban köpeği ve yahut Alman köpeği yerine ‘Zerdava’yı kullanabilmek. Bunun için 2015 yılında jandarmaya yatırım yaptık. Elimizden geldiğince yardım ettik. Geçen hafta Nevşehir’e bir yavru gönderdik. Kısa zamanda eğitimlerini tamamlayan Zerdavalar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yerlerine dağılacaktır. Vatana millete faydası olduğu müddetçe bizim için her zaman onurlandırıcı bir durum olacaktır” diye konuştu.