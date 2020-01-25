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TRAC İzmir Şubesi, Bozcaada'dan telsizle dünyayla iletişim kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde 24- 26 Ocak tarihleri arasında ülkelerarası telsizle görüşme etkinliği düzenlendi.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde 24- 26 Ocak tarihleri arasında ülkelerarası telsizle görüşme etkinliği düzenlendi. Etkinlik sırasında dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında telsiz başında olan İzmir TRAC ekibi, TRAC Elazığ ve Malatya şubesindeki telsizcilerle görüşüp, ilk yıkım bilgilerini alarak, gerekli kamu kurum ve kuruluşlara bilgi akışı sağladı.
Bozcaada'da ilçesindeki dün başlayan ülkelerarası telsizle görüşme etkinliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Haberleşme çözüm ortağı TRAC İzmir Şubesi'nden 4, Ukrayna telsiz ekibinden ise 7 kişi katıldı. Doğal afetlerdeki kesin iletişimin ayakta kalmasını sağlayan alternatif sistem olan telsizle haberleşmenin önemine vurgu yapıldı. 48 saat kesintisiz 6 kıta ve 175 ülkeyle telsizle mors haberleşmesi gerçekleştirildi. TRAC İzmir ve Ukrayna ekibi kesintisiz olarak diğer ülkelerdeki telsiz operatörleriyle iletişim sağladı. TRAC 55 şubesi ve 3 bine yakın üyesiyle kamu kurumlarına haberleşme desteği sağlıyor.
ELAZIĞ DEPREMİNİ ETKİNLİK SIRASINDA ÖĞRENDİLER
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi, TRAC İzmir ekibi, ülkelerarası telsizle görüşme etkinliği sırasında TRAC Elazığ ve Malatya şubesindeki telsizcilerden gelen çağrıya öğrendi. O andan itibaren İzmir ekibi TRAC Elazığ ve Malatya şubesindeki telsizcilerden, ilk yıkım bilgilerini alarak, gerekli kamu kurum ve kuruluşlara bilgi akışı sağladı.
'TELSİZ İLETİŞİMİ KESİLMİYOR'
TRAC İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran, "Bugüne kadar yaşanan depremlerde gördük ki; telefon ve cep telefonu iletişimi kesilebiliyor. Fakat telsiz iletişimi kesilmiyor. Bu kesilme olmadığı zamanda biz bu telsizleler Dünya'nın ve Türkiye'nin her yeriyle haberleşebiliyoruz. Etkinlik esnasında dün Elazığ'da bir deprem oldu. Biz buradaki telsizleri kullanarak, bölgeden ilk yıkım bilgilerini aldık. Telsizler hiç bir zaman için kesilmedi. Direk irtibatımızı sağladık. Bölgeden ilk bilgileri telsiz üzerinden aldık" dedi.
TRAC İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Hüneröz ise, "Bizler bu etkinlikte uluslararası ülkelerle telsiz üzerinden görüşme sağlıyoruz. Ukrayna takımı ile birlikte bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bizler 55 şubesi 3 bin üyesi olan İzmir TRAC şubesiyiz. Buradaki etkinlikte arkadaşlarımız diğer şehirlerle iletişim halindeler. Buradan eskiden kullanılan mors yöntemiyle de haberleşme sağlanıyor. Bu anlamda 6 kıta ve 175 ülke ile temas halindeyiz" dedi.

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