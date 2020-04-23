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Trackmania Nations Remake çıkış tarihi ertelendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 12:20 | Son Güncelleme

Ubisoft geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, Trackmania Nations oyununun remake yeni yenilenmiş halinin geliştirildiğini duyurmuştu. Bilindiği üzere 2006 arcade yarış oyunu Trackmania Nations artık Trackmania olarak adlandırılıyor.

Trackmania Nations Remake çıkış tarihi ertelendi

Güncellenmiş versiyonda günlük ve haftalık yarışlar, açık ve "profesyonel seviye" yarış ligleri, sezonluk görevler bulunacak. Ayrıca kullanıcı tarafından yapılan pistlerden seçilen günlük pist rotasyonu ve daha fazlası yer alacak. İlk yapılan duyuruya göre 5 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyordu, ancak Ubisoft yeni yaptığı açıklama biraz geç kalacağını duyurdu.

Ubisoft’un Paris’te bulunan Nadeo stüdyosu, “Bildiğiniz gibi, en büyük uluslararası Trackmania yarışması olan Trackmania ZrT Kupası, COVID-19 nedeniyle zaten ertelendi. Ayrıca, ekiplerimiz evden çalışmaya uyum sağladılar ve zaten iyi bir verimlilik seviyesine geri dönmüş olsak da geçişi telafi etmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Sonuç olarak, yeni oyunu 5 Mayıs yerine 1 Temmuz'da yayınlamaya karar verdik." açıklamasında bulundu.

Hayal kırıklığını hafifletmeye yardımcı olmak için ekip de bugün yeni bir oyun fragmanı yayımladı. Oyunun ana mekaniği olan fiziğe meydan okuma, yüksek uçan pistlerde inanılmaz hızda giden arabalar neredeyse tamamen değişmemiş görünüyor. Grafikler bir remake oyunundan beklenildiği üzere geliştirilmiş. Ancak orijinal bu konuda kötü bir örnek değildi. Trackmania serisi her zaman için basit ve aptalca gözüken ancak çoğu zaman kesinlikle sinir bozucu ve çok eğlenceli bir seri olmayı başarıyor.

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