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Trafiğe bayram boyunca havadan destek

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara’da trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için hava destekli denetimler yapılmaya devam ediyor.Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı bir helikopter ile Başkentte şehirlerarası yollar havadan denetleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara’da trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için hava destekli denetimler yapılmaya devam ediyor.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı bir helikopter ile Başkentte şehirlerarası yollar havadan denetleniyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve uzman personel sayesinde havadan tespit edilen trafikteki sorunlar, emniyet kemeri takmayan ve ortalama hızı aşan sürücülerin yaptığı kural ihlalleri yer ekiplerine bildirilerek cezai işlem uygulanması sağlanıyor. Hava denetimlerinin bayram süresi boyunca devam edeceği bildirildi.
"Denetimler bayram boyunca sürecek"
Denetim hakkında bilgiler veren Pilot Komiser Muhammet Alpaslan Öncel, emniyetteki çeşitli birimlerin talebi üzerine destek uçuşları gerçekleştirdiklerini, bayram süresi boyunca trafik denetlemelerine havadan destek olacaklarını belirtti.
"Sürücüleri kural caymalarından, caydırmaya çalışıyoruz "
Trafiğin terör kadar can alan bir durum olduğunu söyleyen Öncel, "Trafik kazalarının önüne geçilmesi içinde yoğun bir çalışma sarf ediliyor Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, bayramdaki denetimlerimizi, gerek karadan gerek havadan artırarak muhtemel can kayıplarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Havacılık Daire Başkanlığı olarak bizde özellikle bayramın boyunca uçuşlarımızı artırarak sürücülerin kurallara uymasını sağlamayı, denetlemeyi hem de kural caymalarından onları caydırmaya çalışıyoruz. Böylelikle hem karadan hem de havadan güvenli bir denetim sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Yüksek çözünürlüklü kameralarla emniyet kemeri denetimi"
Donanımlı ekipmanlarla denetim gerçekleştirdiklerini söyleyen Öncel, "Yüksek çözünürlüklü kameralarımız var. Bunu yaparken aşağıdaki birimlerimizle her zaman koordineli bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Bu kameralar sayesinde de trafikteki sürücülerimizin kemer takıp takmadığını dahi çok yüksek irtifalardan görebiliyoruz. Gerektiği takdirde plakalarını okuyup bunları aşağıdaki birimlerimize yönlendirip onların gerekli işlem yapmasını sağlıyoruz. Buradaki asıl amacımız sürücülerimizin asıl amacı değil, olası can kayıplarının yada yaralanmanın önüne geçmek bu bizim temel amacımız" diye konuştu.
"Denetimler sırasında ilginç ayrıntı"
Havadan yapılan denetimler esnasında, emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücünün polis helikopterini çekmeye çalışması da kameralara yansıdı.

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek

Trafiğe bayram boyunca havadan destek
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