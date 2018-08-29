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Trafiğe kapalı yoldaki kazada 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, çalışma nedeniyle trafiğe kapatılan yolu kullanan sürücülerin yönetimindeki iki aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Trafiğe kapalı yoldaki kazada 3 kişi yaralandı

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, çalışma nedeniyle trafiğe kapatılan yolu kullanan sürücülerin yönetimindeki iki aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Yatağan- Milas karayolunun yol yapım çalışması nedeniyle kapatılan Turgut Kavşağı Mevkii'nde meydana geldi. Trafiğe kapalı yolu kullanan Bahrettin Göreli (25) yönetimindeki 48 YF 335 plakalı otomobille, Sezai Özdemir (58) yönetimindeki plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada Temander Göreli (56), Gülsüm Kaya (41) ve Gamze Kaya (15) yaralandı. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Yatağan ve Menteşe ilçesindeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Trafiğe kapalı yoldaki kazada 3 kişi yaralandıTrafiğe kapalı yoldaki kazada 3 kişi yaralandıTrafiğe kapalı yoldaki kazada 3 kişi yaralandıTrafiğe kapalı yoldaki kazada 3 kişi yaralandı

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