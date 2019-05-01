Trafiğe kapanan yollar nedeniyle turistler otellerine yürümek zorunda kaldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim bölgesinde yolların kapanmasıyla,turistler otellerine yürümek zorunda kaldı. Otelleri Taksim Meydanı’nda olan turistler ise, polis memurlarına rezervasyon bilgilerini göstererek alandan içeri girdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Trafiğe kapatılan yollarda sadece yaya geçişine izin verildi. Havalimanlarından kalacakları otellere gelen turistler ise, yolların kapalı olduğunu görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Güvenlik tedbirleri kapsamında görevli memurlar turistlere gerekli açıklamayı yaparak yürümeleri gerektiğini ifade etti. Otelleri, bariyerle çevirili olan bölgenin içinde olan turistler ise polis memurlarına rezervasyon bilgilerini göstererek alandan içeri girdi. Turistler bavullarıyla kalacakları otellere yürümek zorunda kaldı.



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