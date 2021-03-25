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  4. Trafiği durdurup kavgaya tutuştular! Tekmelerin havada uçtuğu anlar

Trafiği durdurup kavgaya tutuştular! Tekmelerin havada uçtuğu anlar

25.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta taksi sürücüsüyle ardından gelen sürücü arasında kavga çıktı. Kaldırıma yaklaşmadan yolcu almasından rahatsız olan taksi sürücüsüyle tartışmaya başlayan diğer sürücü arasında büyük gerginlik yaşandı. Tekmelerin silaha dönüştüğü kavga anını çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Ardıçlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, yolcu almak için yol ortasında duran taksiciye sinirlenen bir başka sürücü sinirlenerek küfürler etmeye başladı. İki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girmeye çalıştı.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Vatandaşların araya girmesine rağmen sakinleşmeyen sürücülerden bir tanesi, aracından tornavida alıp taksi sürücünü tehdit etti. Taksicinin karşılık vermesi üzerine sinirlerine hakim olamayan sürücü bir anda yanındaki vatandaşların omuzundan destek alarak tekme attı. Bunun üzerine taksicide sürücüye doğru tekme savurdu. Taraflar vatandaşların uzun uğraşları sonucunda ayrılarak araçlarına binip bölgeden ayrıldı.

“Taksici yolcu almak için durdu arkadaki de kornaya bastı küfür ederek geldi“
Kavga anını anlatan Ahmet Kaya isimli vatandaş, “Taksici yolcu almak için durdu arkadaki de kornaya bastı küfür ederek geldi. Ondan sonra kavgayı ayırdılar adam arabadan bıçak mı tornavida mı ne aldı geldi. Ondan sonra yine ayırdılar. Şikayetçi falan olmadılar peş peşe ayrıldılar buradan” dedi.

SÜRÜCÜLERİN TEKMELİ KAVGASI KAMERADA

Yaşanan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin tartıştığı ve vatandaşların ayırmaya çalıştığı sırada sürücülerin birbirlerine tekmeler attığı görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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