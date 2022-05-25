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  4. Trafiği kilitledi cezadan da polisin sözlerinden de kaçamadı: Maşallah çok iyi yere park etmişsiniz

Trafiği kilitledi cezadan da polisin sözlerinden de kaçamadı: Maşallah çok iyi yere park etmişsiniz

25.05.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da hatalı park nedeniyle trafiği kilitleyen kişi cezadan da polisin sözlerinden de kurtulamadı. Aracın olduğu yere 20 dakika sonra gelen sürücü, görevli polisin "Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah size" demesi üzerine özür diledi. 384 TL ceza kesilen sürücü, aracıyla caddeden ayrılınca ulaşım da yeniden normale döndü.

Trafiği kilitledi cezadan da polisin sözlerinden de kaçamadı: Maşallah çok iyi yere park etmişsiniz

Çorum, Gazi Caddesi'nde ismi bilinmeyen sürücünün hatalı park ettiği minibüs nedeniyle trafik akışı aksadı. Halk otobüsü de daralan yoldan geçemeyince trafik durdu, caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen trafik polis ekipleri hatalı park eden sürücüye ulaşmaya çalıştı.

''ÇOK GÜZEL YERE BIRAKMIŞSINIZ''

Yaklaşık 20 dakika sonra aracı başına gelen sürücüye, ekiplerce cezai işlem uygulandı. Bu sırada görevli polisin "Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah size" demesi üzerine sürücü özür diledi. 384 TL ceza kesilen sürücü, aracıyla caddeden ayrılınca ulaşım da yeniden normale döndü.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
polis Çorum
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