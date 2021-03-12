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Trafiği tehlikeye atan sürücüye cezai işlem

12.03.2021 19:06 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta trafikte tehlikeli seyredip, yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye cezai işlem uygulandı.Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta trafikte tehlikeli seyredip, yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. 46 AAP 951 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken, sağ şeritten sol şeride geçti. Tehlikeli hareketler ile adeta kazaya davetiye çıkaran sürücünün görüntüsü arka taraftaki bir başka araçtan kaydedildi. Kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan sürücü yakayı ele verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube ekiplerince tespit edilen sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 46/2-g maddesine göre (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesinden idari para cezası yazıldı. Emniyete çağırılan sürücü yaptığı hareketlerin hatalı olduğunu ve bir daha yapmayacağını söyledi.

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