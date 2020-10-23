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Trafiği tehlikeye attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı, yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

İstanbul’da trafikte drift ve makas atıp o anları sosyal medya da paylaşan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da trafikte drift ve makas atıp o anları sosyal medya da paylaşan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, toplam 7 bin 369 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. Trafikteki tehlikeli anlar ise kameraya yansıdı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada, 17 Ekim günü Bağcılar Peyami Safa Caddesi ve Bayrampaşa TEM bağlantı yolu üzerinde drift yapıp makas atarak trafiğin tehlikeye düşürüldüğü görüntülerin tespit edilmesi üzerine, videodaki 34 EM 2976 plakalı araç sürücüsü Burak Ö. isimli şahıs yakaladı.
Trafiği tehlikeye atan sürücüye 7 bin 369 TL para cezası
Yakalanan Burak Ö’ye drift yapmadan 6 bin 141 TL, makas atmadan ise bin 228 TL olmak üzere toplam 7 bin 369 TL para cezası kesildi. Ayrıca, Burak Ö.’ın sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu ve 34 EM 2976 plakalı araç 60 gün süre ile trafikten men edilerek, Bağcılar Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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