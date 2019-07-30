HABER

Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da motosikletle tek teker gittiği için trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, kara yolunda motosikletle tek teker giderek trafikteki araçları tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 06 RNT 27 plakalı motosiklet sürücüsünün E.B. olduğunu tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan E.B'ye, "motosiklet kullananların devamlı iki elleri ile taşıtları sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları"ndan 235 lira, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak"tan 108 lira para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 6 ay el konulan E.B, hakkında adli işlem yapılması için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Harbiye Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.

PARTNER Meğer yöntemi varmış! Daha az yakıt harcamak için... Meğer yöntemi varmış! Daha az yakıt harcamak için...
Kastamonu sahilinde ölü yunus balığı bulunduKastamonu sahilinde ölü yunus balığı bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'deTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı polis trafik

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Çin'in deney odası: Şanghay

Burası dünyanın en kalabalık ülkesinin göz bebeği

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.